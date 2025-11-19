Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Zorro. Z martwych - recenzja komiksu

Data premiery w Polsce: 24 września 2025

Czy bohater posługujący się szpadą ma rację bytu we współczesnym świecie? Komiks Zorro. Z martwych próbuje odpowiedzieć na to pytanie.
Ocena recenzenta:
8/10
Data premiery w Polsce:
24 września 2025
Data premiery w Polsce: 24 września 2025
Reklama
placeholder
Tymoteusz Wronka
Tymoteusz Wronka
Tagi:  sean murphy 
Egmont zorro recenzja komiks
Zorro. Z martwych Egmont
Reklama

Scenarzysta i rysownik Sean Murphy wziął na warsztat rozpoznawalną (chociaż może w ostatnich latach nieco zapomnianą) postać popkultury, czyli Zorro. Postanowił jednak nie odtwarzać znanych już realiów, a zaprezentować alternatywne podejście do historii, łącząc klasyczne elementy z uwspółcześnieniem całości. Wydawałoby się, że to dość ryzykowna mieszanina, ale Zorro. Z martwych okazuje się bardzo udanym komiksem.

Autor u podstaw historii odwołuje się do pierwotnego wzorca. Mamy tu niewielkie miasteczko (w Meksyku, nie Kalifornii), którego mieszkańcy są zastraszani i wykorzystywani. Jednakże akcja Zorro. Z martwych toczy się współcześnie, więc w roli czarnego charakteru osadzony jest boss narkotykowy i jego uzbrojone po zęby zbiry. Jedną z jego kurierek jest Rosa, która była świadkiem, jak w dzieciństwie morduje on jej ojca. W jej przekonaniu nie ma innej drogi jak pogodzić się z losem i dostosować…

Zorro. Z martwych - plansza

arrow-left
Zorro. Z martwych - plansza
Źródło: Egmont
arrow-right

Co innego jej młodszy brat, w którym tragedia z dzieciństwa wywołała głęboką traumę. Wychowywany oddzielnie, szuka ukojenia w legendzie sprzed wielu lat – lokalnym bohaterze La Vegi imieniem Zorro. Wychowywany w jego kulcie zaczyna wierzyć, że sam nim jest, a jego rolą jest obrona mieszkańców miasteczka i rozprawienie się ze złem. Czy jednak wybitny, zamaskowany szermierz ma rację bytu we współczesnym świecie i będzie potrafił przeciwstawić się karabinowym kulom?

W postaciach rodzeństwa Sean Murphy konfrontuje pragmatyzm z romantyzmem, może nawet poczucie obowiązku z podążaniem za nierealnymi marzeniami, potrzebę opieki i bezpieczeństwa z ryzykiem i poświęceniem, gdy sprawa jest tego warta. Przede wszystkim jednak jest to opowieść o inspiracji, uwierzeniu w symbol i podążaniu za nim, nawet jeśli okoliczności wydają się beznadziejne. Zorro ze szpadą racjonalnie nie ma bytu w tym świecie, a jednak potrafi przekonać niedowiarków, pociągnąć za sobą innych, dać nadzieję i poczucie pewności, że sprawiedliwość musi wygrać. Całość jest świetnie narysowana, w dość typowym dla tego artysty stylu – może w nieco bardziej realistycznym niż np. Chrononauci, ale nadal z charakterystycznymi elementami. Na plansze świetnie się patrzy, jest dynamicznie i interesująco.

Zorro. Z martwych to zajmująca opowieść ze zwrotami akcji, momentami smutnymi, ale i radosnymi. Wykorzystuje popularne wzorce i archetypy, ale tworzy z nich interesującą historię o marzeniu, inspiracji i sprawiedliwości. To pod pewnymi względami opowieść superbohaterska, chociaż jej korzenie sięgają ponad sto lat wstecz.

 

Zorro. Z martwych
Tagi:  sean murphy 
Egmont zorro recenzja komiks
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Dan Da Dan
-

Czego możemy się spodziewać w 3. sezonie anime Dan Da Dan? "Fani pokochają to, co nadchodzi"

2 Wonder Man
-

Wonder Man odniesie się do zmęczenia kinem superbohaterskim. Nowe zdjęcie z produkcji

3 Mafia: The Old Country
-

Mafia: The Old Country z nietypową edycją kolekcjonerską. Co znajdziemy wewnątrz pudełka?

4 Frankenstein - oficjalny kadr z filmu. Mia Goth oraz Jacob Elordi w charakteryzacji fikcyjnego potwora
-

Frankenstein króluje na Netflixie, a Wiedźmin traci widzów!

5 Harry Potter: Daniel Radcliffe i Dominic McLaughlin
-

Daniel Radcliffe napisał list do nowego Harry'ego Pottera. Co w nim było?

6 Sean Connery
-

Dick Van Dyke mógł zostać Jamesem Bondem po Seanie Connery'm. Dlaczego odrzucił rolę?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e06

Agenci NCIS

s2025e224

Moda na sukces

s04e10

s38e227

Zatoka serc

s42e53

s34e10

Dancing with the Stars

s2025e226

Anderson Cooper 360

s07e06

Oogappels
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Tornado

21

lis

Film

Tornado
Ministranci

21

lis

Film

Ministranci
Rocznica

21

lis

Film

Rocznica
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Adam Driver
Adam Driver

ur. 1983, kończy 42 lat

Meg Ryan
Meg Ryan

ur. 1961, kończy 64 lat

Allison Janney
Allison Janney

ur. 1959, kończy 66 lat

Sandrine Holt
Sandrine Holt

ur. 1972, kończy 53 lat

Jodie Foster
Jodie Foster

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Happy Meal z figurkami ze Stranger Things. Będzie dostępny w Polsce?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Kuchenne rewolucje: Wisła mon amour. Dalsze losy, adres, menu

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV