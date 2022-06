1 dzień 41. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Co będzie się działo?

foto. materiały prasowe

Dziś pierwszy dzień 41. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, oznacza to, że w kinach odbywać się będą liczne pokazy filmowe i spotkania z twórcami. By nic ważnego Wam nie umknęło przygotowaliśmy specjalny rozkład jazdy na wtorek. Dzięki niemu będziecie dokładnie wiedzieli co, gdzie i o której jest wyświetlane. Nic już Wam nie umknie.

KINO KRYTERIUM

9:00 Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

▸ Przed po fabuła reż. Filip Bojarski

▸ Vivaldi Stabat Mater fabuła reż. Sebastian Pańczyk

▸ Kazik i Jacek dokument reż. Desi Kunsa

▸ To nie kąpiel animacja reż. Pola Włodarczyk

11:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

▸ Magdalena reż. Filip Gieldon

13:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

▸ Stado reż. Monika Kotecka i Karolina Poryzała

16:00 Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

▸ Jeszcze jeden koniec świata fabuła reż. Agnieszka Kot

▸ Żabka fabuła reż. Emma Lindahl

▸ Moody dokument reż. Karolina Karwan, Tomasz Ratter

▸ Końcówka animacja reż. Weronika Szyma

18:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych

▸ Piosenki o miłości reż. Tomasz Habowski // pokaz z audiodeskrypcją

20:00 ▸ Pokaz niespodzianka

KINO ALTERNATYWA



10:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

▸ Sfora reż. Tadeusz Chudy

12:15 Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

▸ Kameralna opowieść fabuła reż. Michał Piotrowski

▸ Szczerość fabuła reż. Adam Porębowicz

▸ Na wieki fabuła reż. Aleksandra Kamińska

▸ Teatr lalek dokument reż. Mikołaj Mielczarek

▸ Kot animacja reż. Zofia Strzelecka

14:30 Pokaz bloku filmów z festiwalu dokumentArt

▸ Lonely rivers reż. Mauro Herce

▸ Sand. Piach reż. Monika Stpiczyńska

▸ We have one heart reż. Katarzyna Warzecha

▸ No man’s land reż. Charlotte Müller

▸ Cosmonauts reż. Danila Gulin

▸ Disjointed reż. Clara Helbig

17:00 Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych

▸ Furia reż. Krzysztof Kasior

CLUB 105

20-lecie Szkoły Wajdy

14:00 Jak przygotować dokument? Wykład Macieja Cuske

16:00 Pokaz filmów





FOYER AMFITEATRU

11:00 Prezentacja GREENFILMTOURISM

15:00 Debiutujący dokument. Panel Koła Dokumentalistów SFP