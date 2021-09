14 września poznamy najnowsze gadżety od Apple

Źródło: Apple

Wirtualna konferencja organizowana pod nazwą „California streaming” będzie kolejną okazją, aby przekonać się do smartfonów produkcji Apple. Korporacja z Cupertino odświeży swój flagowy produkt, aby przystosować go do najnowszych rynkowych standardów. Jeśli plotki na temat iPhone’ów 13 potwierdzą się, będziemy mieli do czynienia z naturalną ewolucją tej linii produktowej, a nie wielką rewolucją.

Nowe smartfony mają dysponować wyświetlaczami o takiej samej przekątnej jak ubiegłoroczne modele, wprowadzono w nich jednak dość istotną zmianę jakościową. Mówi się, że podobnie jak topowe androidofony, panele w iPhone’ach 13 będą pracowały przy wysokim odświeżaniu. To z kolei przełoży się na płynniejszą pracę oprogramowania systemowego oraz gier mobilnych.

W sieci pojawiły się również przecieki na temat funkcji łączność satelitarnej, która miałaby zadebiutować w nowych smartfonach. Dzięki niej użytkownicy mogliby wysyłać informacje alarmowe do służb ratunkowych nawet tam, gdzie nie mają dostępu do sieci komórkowej. Rychłe wdrożenie takiego rozwiązania nie jest jednak pewne. Informatorzy branżowi sugerują, że nawet jeśli nowe iPhone’y będą dysponować zapleczem technologicznym do komunikacji satelitarnej, to odpowiednie rozwiązania programistyczne pojawią się na rynku nie wcześniej niż w 2022 roku.

Niezwykle intrygująco wygląda za to zapowiedź konferencji opublikowana przez Grega Joswiaka. Widzimy na niej cyfrowe logo Apple unoszące się w fizycznej przestrzeni, do którego przybliża się kamera i prezentuje oficjalne zaproszenie na wydarzenie. Może to sugerować, że iPhone’y dadzą nam dostęp do nowych funkcji związanych z rzeczywistością rozszerzoną. Albo Apple wykorzysta konferencję, do opowiedzenia o swoich goglach AR, nad którymi od lat pracuje w sekrecie przed opinią publiczną:

Oprócz iPhone’ów na konferencji możemy zobaczyć także odświeżoną linię zegarków Apple Watch, nowe AirPodsy czy kolejne MacBooki Pro z autorskim procesorem Apple. Wydarzenie będzie ponadto doskonałą okazją, aby zapowiedzieć oficjalną datę premiery systemu iOS 15.