1883 - Billy Bob Thornton w prequelu Yellowstone

Billy Bob Thornton podpisał kontrakt na rolę gościnną w serialu Y: 1883. Wcieli się w Jima Courtrighta, który jest szeryfem. Ostatnio aktora oglądaliśmy w serialu Goliath. Na dużym ekranie zobaczymy go w superprodukcji The Gray Man, który jest najdroższym filmem w historii Netflixa.

W obsadzie są już Sam Elliott (główny bohater), Tim McGraw, Faith Hill, Isabel May i LaMonica Garrett.

Historia skupia się na rodzinie Duttonów, którzy wyruszają do ostatniego bastionu niepodbitej Ameryki. Jest to opowieść o ekspansji na zachód i intensywna historia o rodzinie uciekającej od ubóstwa, by znaleźć lepszą przyszłość w ziemi obiecanej.

Za produkcję odpowiadają MTV Entertainment Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions. Tye Sheridan jest twórcą i producentem wykonawczym. W ekipie producentów są także John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle oraz Bob Yari.