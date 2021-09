Yellowstone - zwiastun 4. sezonu! Kto postrzelił Johna?

fot. materiały prasowe

Yellowstone opowiada o ranczerskiej rodzinie Duttonów. W głównych rolach występują Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Jefferson White i Kelsey Asbille. W 4. sezonie gościnne występy zaliczą Jacki Weaver, Piper Perabo i Kathryn Kelly. Do stałej obsady dołączy Finn Little, który wcieli się w młodzieńca przypominającego młodego Ripa (Cole Hauser), który ma na imię Carter.

Do sieci trafił zwiastun serialu od Taylora Sheridana. Przypomniano sceny z końcówki 3. serii, gdy John Dutton został postrzelony przez nieznanego zamachowca, w biurze Beth wybuchła bomba, a Kaycego znalazł się pod ostrzałem z broni. Ale w zapowiedzi pojawiają się też inni bohaterowie jak biologiczny ojciec Jamiego (Will Patton), wódz Thomas Rainwater (Gil Birmingham), a także Josh Holloway wcielający się w Roarkego. Akcja nabiera rozpędu, a los głównego bohatera jest niepewny. Niektórzy porównują cliffhanger do podobnego zdarzenia z kultowego serialu Dallas, gdzie twórcy również kazali czekać widzom na to czy J.R. Ewing (Larry Hagman) przeżył i przede wszystkim "Kto postrzelił J.R.?" (słynny tytuł odcinka i pytanie zadawane przez fanów serialu w 1980 roku).

Yellowstone - zwiastun 4. sezonu

Przypomnijmy, że 19 grudnia w USA będzie mieć premierę spin-off Yellowstone, który jest zatytułowany Y: 1883. Historia rozgrywa się wiele lat przed wydarzeniami z serialu i opowiada o rodzinie Duttonów, w której widzowie zobaczą ich ekspansję na Zachód, aż do czasu osiedlenia się w Montanie. Twórcą tego prequela jest również Sheridan.

Yellowstone - premiera 4. sezonu 7 listopada w USA.