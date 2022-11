1923 - teaser spin-offa Yellowstone. W rolach głównych występują Harrison Ford i Helen Mirren

fot. Paramount+

1923 to drugi spin-off serialu Yellowstone po 1883. W nowym serialu w głównych rolach występują Helen Mirren i Harrison Ford. Opowie on historię nowego pokolenia rodziny Duttonów żyjącej na początku XX wieku. Akcja rozgrywa się w czasach Wielkiego Kryzysu i prohibicji w zachodniej, górzystej część USA, którą nawiedzają pandemie i historyczne susze.

Twórcą tej limitowanej produkcji, która potrwa dwa sezony, jest Taylor Sheridan. W obsadzie znajdują się również Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Jerome Flynn, Sebastian Roché, Robert Patrick i Timothy Dalton.

W sieci pojawił się pierwszy teaser serialu, który możecie obejrzeć poniżej. Premiera pierwszego odcinka 1923 zaplanowana jest na 18 grudnia na amerykańskiej platformie Paramount+.

1923 - teaser

https://twitter.com/Yellowstone/status/1591972936877051904

1923 - zdjęcia

1923

Taylor Sheridan ma w planach kolejne dwa spin-offy, których akcja ma się rozgrywać odpowiednio w latach 40. i 60. Ponadto powstają również dwa inne seriale. Pierwszy to spin-off 1883, który nosi tytuł 1883: The Bass Reeves Story i rozgrywa się pod koniec XIX wieku. Drugi to 6666 i opowiada o tytułowym ranczu, a wydarzenia dotyczą współczesnych czasów. Z kolei Yellowstone powrócił z nowymi odcinkami 5. sezonu do amerykańskiej stacji Paramount.