20 Double Fine Years zapowiedziane. Książka przedstawi historię twórców Psychonauts

Xbox i Double Fine Productions nawiązały współpracę z wydawnictwem Indie By Design. Wspólną inicjatywą tych trzech firm będzie książką 20 Double Fine Years, która przedstawi historię studia założonego przez Tima Schaffera. Wewnątrz, na 280 stronach, znajdziemy informacje na temat gier, takich jak Brutal Legend, Costume Quest, Broken Age czy Psychonauts. Nie zabraknie tam również ciekawych materiałów w postaci np. grafik koncepcyjnych.

20 Double Fine Years jest już dostępne w przedsprzedaży. Za standardowe wydanie zapłacimy 50$, a za Legend Edition (z alternatywną, "luksusową" okładką ze złoconym, wytłoczonym logo studia) - 65$. Premierę zaplanowano na początek 2021 roku.

Niedawno chciałem powspominać te wspaniałe 20 lat, które przeżyliśmy jako firma z branży gier i... okazało się, że zupełnie nic nie pamiętam. Serio, moja pamięć nie jest już taka jak kiedyś. Wezwałem więc swoich skrybów i powiedziałem: "napiszcie książkę, która utrwali najważniejsze szczegóły tej szalonej przejażdżki, tak by nikt, nawet ja, nie zapomniał tej niesamowitej historii." I tak też zrobili. Wszystkie wzloty, wszystkie upadki, wszystko co zrobiliśmy zostało spisane w tym ilustrowanym manuskrypcie, by każdy to zapamiętał. Heroiczna ballada? Opowieść z morałem? Sami to oceńcie! - mówi Tim Schaffer.