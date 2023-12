Czego potrzebuje filmowy Magneto? Michael Fassbender odpowiada: uścisku

fot. materiały promocyjne

Magneto to jeden z najbardziej rozpoznawalnych złoczyńców Marvela. Na ekranie zagrał go między innymi Michael Fassbender. Aktor wcielił się w bohatera w filmach X-Men: Pierwsza klasa, Przeszłość, która nadejdzie, Apocalypse i Mroczna Phoenix. Teraz w rozmowie z Vanity Fair wyznał, co przyciągnęło go do tej roli i czego tak naprawdę jego zdaniem przez cały ten czas potrzebował Magneto. Zobaczcie sami.

Czego potrzebuje filmowy Magneto?

To, co tak naprawdę przyciągnęło mnie do tego filmu, X-Men: Pierwsza klasa, to koncept kogoś z zewnątrz, kto czuje, że nigdzie nie pasuje. To było dla mnie kluczowym punktem odniesienia dla tej postaci i sposobem na uzasadnienie jego działań, które były całkiem monumentalne. Jak daleko był skłonny się posunąć i co nim kierowało. Zasadniczo sednem tego jest to, że Magneto po prostu potrzebuje, by ktoś go przytulił.

