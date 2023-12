Zack Snyder przejął prawa nad Blood and Ashes. Pierwotnie miał być sequelem 300

fot. materiały promocyjne

Zack Snyder ma ręce pełne roboty w związku z premierą Rebel Moon, ale dodatkowo rozwija wiele innych produkcji. Wśród nich jest Blood and Ashes - film, który pierwotnie miał zostać sequelem 300. Reżyser odzyskał prawa do tego projektu od studia Warner Bros.

Blood and Ashes - historia projektu odkupionego przez Zacka Snydera

Blood and Ashes to jeden z ostatnich projektów, nad którym Snyder pracował przed opuszczeniem Warner Bros. Choć początkowo miał być kontynuacją 300, ostatecznie poszedł w zupełnie innym kierunku. Skupił się bowiem na relacji romantycznej Aleksandra Wielkiego z Hefajstosem. Była to jednocześnie grecka epopeja wojenna, którą poparła ówczesna szefowa Warners, Courtenay Valenti.

Ostatecznie studio nie podjęło się tego projektu. Po latach prawa nad filmem zostały przejęte przez Snydera oraz jego żonę Deborah, co potwierdził sam reżyser.

- Mamy prawa, więc możemy zrobić ten film, jeśli tylko będziemy tego chcieli. Nie jestem pewien, jaki jest rynek dla niesamowicie homoerotycznego, super brutalnego i seksualnego filmu. Ale może to jest idealny moment.