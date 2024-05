Kontynuacja 300 jako serial? Nowa plotka tak sugeruje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niezawodny MyTimeToShineHello, którego doniesienia często są potwierdzane, twierdzi, że trwają prace nad serialem osadzonym w świecie 300. Nic poza tym nie ujawnił, więc nie wiadomo, czy to jest projekt, przy którym Zack Snyder pracuje, czy to coś kompletnie innego od Warner Bros., którzy mają prawa do marki.

300 jako serial

Wcześniej spekulowano, że może scenariusz Blood & Ashes, do którego Zack Snyder odzyskał prawa pod koniec 2023 roku, może zostać przerobiony na serial. Ten tekst był jego pierwotnym zamysłem dla sequela 300, który miał opowiadać historię relacji Aleksandra Wielkiego z jego generałem w homoerotycznym stylu. Sam Snyder w marcu 2024 roku mówił, że można byłoby rozbudować 300 o serial, ale żadnych informacji o pracy nad takowym nie potwierdził.

Jako że Zack Snyder jest obecnie w pełni związany umową z Netflixem, jego współpraca z Warner Bros. wydaje się wykluczona.

Skoro pojawia się przeciek o pracach nad serialem, najpewniej niedługo poznamy więcej szczegółów. Na razie traktujmy plotkę z dystansem. Przypomnijmy, że powstał sequel hitu Snydera pod tytułem 300: Początek imperium, ale nie osiągnął podobnego sukcesu.