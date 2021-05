365 dni - 2. i 3. część filmami Netflixa! Szczegóły i data startu prac na planie

materiały prasowe

365 dni 2 oraz 365 dni 3 będą oparte na kolejnych tomach cyklu książkowego Blanki Lipiskiej, czyli odpowiednio Ten dzień oraz Kolejne 365 dni. Nie wiadomo na razie, czy filmy będą nosić takie same tytuły jak pierwowzór literacki. Prace na planie mają ruszyć w maju 2021 roku w Polsce oraz we Włoszech. Premiera zaplanowana jest na 2022 rok.

W odróżnieniu od pierwszej części Blanka Lipińska już bezpośrednio współpracowała przy scenariuszu wraz z Tomaszem Mendesem oraz Mojcą Tirs. Za kamerą ponownie powrócą Barbara Białowąs i Tomasz Mandes.

Blanka Lipińska o współpracy z Netflixem

- To dla mnie zaszczyt i ogromna radość, że kolejne dwie części trylogii 365 dni - Ten dzień oraz Kolejne 365 dni - stały się inspiracją dla filmowych scenariuszy, które zostaną zekranizowane przez Netflix. Jestem bardzo podekscytowana, że fani moich książek na całym świecie będą mogli śledzić dalsze losy Laury i Massimo, oraz poznać ich w nowych, świeżych i zaskakujących sytuacjach.

Łukasz Kłuskiewicz z Netflixa, który odpowiedzialny jest za pozyskiwanie treśći w Europie Środkowo-Wschodniej podkreśla to, co wiemy od 2020 roku, czyli 365 dni był jednym z najpopularniejszych tytułów w Netfixie. Globalby sukces i rozpoznawalność doprowadziła do historycznych nominacji do Złotych Malin, czyli wyróżnień dla najgorszych z najgorszych. Na wiele nominacji ostatecznie zdobyto nagrodę w kategorii najgorszy scenariusz.

365 dni 2 i 3 - obsada kontynuacji

Michelle Morrone oraz Anna-Maria Sieklucka powrócą odpowiednio jako Massimo i Laura. W obsadzie będą także Simone Susinna (Nacho), Magdalena Lamparska (Olga) i Otar Saralidze (Domenico). Nowością jest wspomniany Susima, którego postać nie była obecna w pierwszej części.

365 dni - o czym kontynuacje?

Laura i Massimo powracają, a ich ponowne spotkanie jest dużo bardziej gorące i namiętne niż kiedykolwiek wcześniej. Ich nowy początek komplikują więzy rodzinne Massimo oraz tajemniczy mężczyzna, który pojawia się w życiu Laury i za wszelką cenę chce zdobyć jej serce i zaufanie.