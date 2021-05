Masters of the Universe: Revelation - zdjęcia z serialu Netflixa. He-Man i inni

Netflix/Ew.com

Masters of the Universe: Revelation to nowy serial animowany Netflixa, który ukaże przygody kultowego już He-Mana, który wraz ze swoimi kompanami broni Eterni przed demonicznym Szkieletorem i jego poplecznikami. Serial będzie kontynuacją produkcji z lat 80. skierowaną do starszego odbiorcy. Za projekt odpowiada Kevin Smith.

Opublikowano za sprawą Entertainment Weekly pierwsze spojrzenie na obrońców Eterni. Możemy sprawdzić nie tylko jak prezentują się bohaterowie, ale także w jakim stylu będzie utrzymana animacja. Zobaczcie:

Masters of the Universe: Revelation

W obsadzie dubbingu znajdują się Chris Wood jako Książę Adam/He-Man, Sarah Michelle Gellar jako Teela, Mark Hamill jako Szkieletor, Lena Headey jako Evil-Lyn, Liam Cunningham jako Zbrojny Mąż, Griffin Newman jako Orko, Stephen Root jako Cringer, Diedrich Bader jako Król Randor, Alicia Silverstone jako Królowa Marlena i Susan Eisenberg jako Czarodziejka.

Zobacz także:

Masters of the Universe: Revelation - premiera w Netflixie jeszcze w 2021 roku, ale dokładna data nie została ujawniona.