5. faza MCU - jest na co czekać? Pracownik studia mówi, że nie widzieliśmy jeszcze wszystkiego

Na początku 2023 roku powinna rozpocząć się 5. faza MCU. Mimo wielu ciekawych zapowiedzi, część fanów czuje obawę zamiast ekscytacji. Pojawiają się głosy o spadku jakości wśród nowych produkcji Marvela. Źródłem takiego zawodu były między innymi Thor: miłość i grom czy Mecenas She-Hulk. Wieloletni pracownik studia ma jednak wiadomość dla fanów, którzy boją się, że franczyza nie ma już nic nowego do zaproponowania.

Zobaczcie sami.

5. faza MCU - jest na co czekać?

Andy Park, dyrektor ds. rozwoju wizualnego Marvel Studios, w rozmowie z portalem SyFy wypowiedział się na temat nadchodzącej 5. fazy MCU. Uspokoił, że jego dział dba o to, by kultowe postacie z komiksów były pokazywane we właściwy sposób na małym i dużym ekranie, szczególnie że MCU staje się coraz większe i większe po Avengers: Endgame.

Następnie podjął temat nowego Ant-Mana i Thunderbolts.