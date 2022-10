Hugh Jackman trenuje do roli Wolverine'a w MCU. Skomentował powrót

fot. IMDb.com

Hugh Jackman zawsze imponował przygotowaniem fizycznym do roli Logana. Wygląda na to, że nowy Wolverine w tym aspekcie nie będzie się dużo różnić. Aktor ogłosił na Instagramie rozpoczęcie treningów do fizycznego przygotowania do roli. Opublikował fotki z treningu na swoim Instagramie w stories. Kilka tygodni temu to samo zrobił Ryan Reynolds.

Hugh Jackman - trening do roli

Hugh Jackman

Hugh Jackman - czemu powraca jako Wolverine?

Dziennikarz Uncrazed miał szansę zapytać Hugh Jackmana o to, jak Marvel Studios przekonało go do powrotu do Wolverine'a w Deadpoolu 3. Jego odpowiedź pozornie nic nie mówi, ale sugeruje coś ważnego.

- Daj spokój! Sam podejmuję swoje decyzje!

Spekuluje się, że to właśnie sam Hugh Jackman przyszedł do Marvel Studios z pomysłem na Wolverine i stąd słowa aktora o jego decyzjach. Pamiętamy również, jak Hugh Jackman wrzucił na stories na Instagramie zdjęcie z Kevinem Feige z Marvel Studios w 2021 roku. Wówczas wszyscy spekulowali, a potem Jackman stwierdził dyplomatycznie, że to stara fotka. Biorąc pod uwagę rozwój wydarzeń to raczej były pierwsze kroki doprowadzające do powrotu Wolverine'a.

Na ten moment szczegóły fabuły Deadpoola 3 nie są znane. Premiera 6 września 2024 roku.