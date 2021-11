76 nowych wstecznie kompatybilnych gier uczci 20-lecie marki Xbox

Źródło: Microsoft

Zespół Microsoftu postanowił w hucznym stylu uczcić dwie dekady xboksowego gamingu i przypomnieć społeczności o tytułach, które przed laty przyciągały przed ekrany telewizorów miliony odbiorców. Po raz pierwszy od 2019 roku rozszerzono portfolio gier we wstępnej kompatybilności o nowe pozycje. Wśród 76 perełek znajdziemy m.in. Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Skate 2 czy serie Max Payne oraz F.E.A.R.

Niestety, jeśli w najnowszej aktualizacji nie znalazł się tytuł sprzed lat, w który chcieliście zagrać na nowych Xboksach, prawdopodobnie już nigdy nie doczekacie się jej debiutu w odświeżonej formi. Korporacja poinformowała, że jest to ostania partia gier z poprzednich Xboksów, które trafią do programu wstecznej kompatybilności:

Chociaż wciąż koncentrujemy się na uwiecznianiu oraz poprawianiu artystycznej strony gier, z powodu kwestii licencyjnych, prawnych i technologicznych osiągnęliśmy szczyt naszych możliwości w zakresie dodawania nowych gier do katalogu – poinformowała Peggy Lo, szefowa programu kompatybilności Xboxa.

Wszystkie tytuły, które z okazji 20-lecia marki trafiły do katalogu tytułów wstecznie kompatybilnych, pozwolą skorzystać z trybu Auto HDR na konsolach bieżącej generacji, który poprawi m.in. kontrast obrazu poprzez poszerzenie przestrzeni barwnej. Ponadto nowe konsole podbiją rozdzielczość starych gier, aby te lepiej prezentowały się na współczesnych telewizorach. Konsole Xbox Series X oraz Xbox One X wyrenderują gry w rozdzielczości czterokrotnie wyższej niż natywna, a Xbox Series S w trzykrotnie wyższej, a Xbox One oraz Xbox One S – w dwukrotnie wyższej.

Ponadto 11 spośród nowo dodanych tytułów zyskało wsparcie dla trybu FPS Boost, który podbije płynność rozgrywki do 60 klatek. Microsoft dodał obsługę tej funkcji również do 26 gier, które były już w katalogu wstępnej kompatybilności w tym m.in. Dragon Age: Początek , Fallout: New Vegas czy The Elder Scrolls IV: Oblivion.