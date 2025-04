Uczta dla fanów anime. Studio znane ze Spy x Family, głos Gojo i BTS

Źródło: CloverWorks

Japońskie studio animacji CloverWorks, które dało nam takie hity jak Spy x Family i Horimiya, a także reżyser Shin Wakabayashi, który pracował przy Wonder Egg Priority i Atak Tytanów, połączyli siły z BTS, jednym z największych zespołów k-popowych. W ten sposób powstał krótkometrażowy film, promujący webtoon 7Fates: Chakho. Fani anime na pewno rozpoznają też głos Yuichi Nakamury, który jest znany z roli Satoru Gojo w Jujutsu Kaisen.

7Fates: Chakho - informacje

7Fates: Chakho to internetowy komiks, opowiadający o losach siedmiu mężczyzn — każdy z nich jest zainspirowany jednym z członków BTS — którzy walczą z potwornymi stworzeniami zwanymi „beom” w dystopijnym mieście, przesiąkniętym koreańską mitologią. Powyższy film krótkometrażowy czerpie z niego inspiracje i jednocześnie promuje webtoon. Nie jest jednak w stu procentach zgodny z oryginalną fabułą.

To nie pierwszy raz, gdy BTS próbuje swoich sił w innych działach popkultury niż muzyka. Stworzyli również webtoon Save Me i grę mobilną BTS Universe Story. Przez lata budowali swoje fikcyjne uniwersum, którego początki sięgają ery HYYH, czyli trzech części albumu The Most Beautiful Moment in Life.