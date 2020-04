Tom Hanks i Rita Wilson oddali krew do badań nad szczepionkami przeciwko koronawirusowi

Tom Hanks i Rita Wilson byli jednymi z pierwszych gwiazd, które wyznały, że są zarażone koronawirusem. Para podzieliła się tą informacją z fanami, a następnie informowała ich o przebiegu choroby i kwarantanny, którą odbyła w Australii. Gdy uznano ją za całkowicie wyleczoną, pozwolono jej wrócić do domu w Los Angeles.

Małżeństwo postanowiło spróbować pomóc w walce z COVID-19. Dołączyli do grupy badawczej, która zajmuje się pracą nad szczepionką. Zaoferowali swoją krew, w której mogą znajdować się przeciwciała. Jak potwierdził Tom Hanks, biorąc udział w podcaście Wait Wait... Don't Tell Me!:

- Wiele pytań dotyczy tego, co teraz - co teraz zrobimy? Czy możemy w ogóle coś zrobić? I tak naprawdę właśnie dowiedzieliśmy się, że mamy w sobie przeciwciała. Nawet się do nas nie zgłoszono, a my już wypytywaliśmy: chcecie naszą krew? Czy możemy oddać osocze? Tak, to prawda, oddam ją w nadziei, że uda się stworzyć coś, co chciałbym nazwać... Hank-ccine. [Hanks/vaccine]