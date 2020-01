Vengeful. Mściwi: premiera powieści fantasy

V.E. Schwab to amerykańska pisarka specjalizująca się w fantastyce. W naszym kraju ukazało się już kilka jej książek - m.in cykle Odcienie magii czy Świat Verity.

W zeszłym roku wydawnictwo We need YA rozpoczęło wydawanie w Polsce jej nowego cyklu. Pierwsza powieść Vicious. Nikczemni wprowadzała czytelników w świat, w którym niektórzy ludzie zyskali nadnaturalne moce. Nowe umiejętności budzą u wielu osób mroczniejszą stronę natury.

Dzisiaj ukazał się drugi tom tej serii zatytułowany Vengeful. Mściwi. Kontynuuje od wizję rozsnutą przed czytelnikami w tomie pierwszym.

Poniżej możecie zobaczyć okładkę i przeczytać opis książki.

Źródło: We need YA

Marcella Riggins nie potrzebuje nikogo. Po szybkim otrząśnięciu się ze spotkania ze śmiercią nareszcie zyskuje władzę, o której zawsze marzyła. Wykorzystuje swoją nowo nabytą moc, aby rzucić miasto Merit na kolana! Zbierając sprzymierzeńców, nie przepuści okazji, by zniszczyć dwóch najbardziej niesławnych PonadPrzeciętnych – Victora Vale’a i Elia Evera. Wszystko to, by stać się najpotężniejszą kobietą chodzącą po Ziemi. Scena Merit znowu zostanie ustawiona i przygotowana na finałowe, ostateczne i brutalne starcie. Kto przetrwa tę rozgrywkę i dopełni zemsty? Magneto i profesor X. Superman i Lex Luthor. Victor Vale i Eli Ever. Sydney i Serena Clarke. Te postacie dowodzą, że najsilniejsze więzi mogą być początkiem najgorszych konfliktów.