A Knight of the Seven Kingdoms z reżyserem Czarnego lustra. HBO podało liczbę odcinków spin-offu Gry o Tron

fot. HBO

Pojawiły się nowe informacje o serialu A Knight of the Seven Kingdoms, czyli kolejnego spin-offu Gry o Tron, który obecnie rozwijany jest przez HBO. Jak udało się ustalić The Hollywood Reporter, reżyserem trzech pierwszych odcinków został Owen Harris, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Filmowiec wcześniej miał okazję pracować nad dwoma odcinkami Czarnego lustra, w tym słynnego San Junipero z trzeciego sezonu. Nakręcił również dwa odcinki serialu Nowy wspaniały świat oraz cztery epizody Pani Davis.

A Knight of the Seven Kingdoms - reżyser i liczba odcinków

HBO ujawniło również liczbę odcinków A Knight of the Seven Kingdoms. Pierwszy sezon będzie liczył sześć epizodów, co oznacza zmianę w stosunku do Gry o Tron i Rodu smoka.

A Knight of the Seven Kingdoms jest adaptacją 160-stronnicowej noweli George’a R.R. Martina zatytułowanej The Hedge Knight.

A Knight of the Seven Kingdoms - o czym jest?

Serial rozgrywa się około 90 lat przed wydarzeniami z Gry o tron. Historia skupia się na dwóch nietypowych bohaterach przemierzających Westeros. Jeden jest młodym, naiwnym, ale dzielnym rycerzem znanym jako Ser Duncan, drugi to jego giermek zwany Jajo. Opowieść osadzona jest w czasach, gdy Targaryenowie wciąż mieli Żelazny Tron, a wspomnienie o ostatnim smoku jeszcze się nie zatarło. Wielkie przeznaczenie, potężni wrogowie i niebezpieczna wyprawa czekają na nietypowy duet.

W obsadzie serialu znaleźli się Peter Claffey (Wikingowie: Walhalla), który wcieli się w Ser Duncana Wysokiego oraz Dexter Sol Ansell, który zagrał młodego Coriolanusa Snowa w Igrzyskach śmierci: Balladzie o ptakach i wężach, a w spin-offie Gry o Tron wcieli się w giermka zwanego Jajo.

A Knight of the Seven Kingdoms – premiera nie została jeszcze ustalona przez HBO.