A League of Their Own - zapowiedź serialu Amazona. Sport w kapitalnym żeńskim wydaniu

Fot. Materiały prasowe/Amazon

Serial A League of Their Own Amazona jest oparty na popularnym filmie komediowym z 1992 roku o tym samym tytule. Platforma opublikowała pierwszą zapowiedź produkcji, z której możemy dowiedzieć się, że tytuł zadebiutuje już 12 sierpnia. Zobaczcie jak prezentuje się nowość od Amazona na poniższym materiale filmowym.

Akcja serialu Amazona, podobnie jak oryginalny film, rozgrywa się w 1943 roku, w którym powstała amerykańska profesjonalna liga bejsbolowa dla kobiet. Tym razem zobaczymy jednak inną drużynę niż w produkcji z 1992 roku, tworząc tym samym całkowicie oddzielną historię.

A League of Their Own - pierwsza zapowiedź [AMAZON]

Abbi Jacobson, która stworzyła serię z Willem Grahamem, jest w obsadzie A League of Their Own jako Carson Shaw. W serialu Amazona zagrają także Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack i Priscilla Delgado. Wcielą się w koleżanki z drużyny Carson. Nick Offerman pojawi się jako ich menadżer - w oryginalnym filmie w tej roli występował Tom Hanks.

W serialu powracają tacy członkowie obsady Ich własna liga jak: Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Alex Désert, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field i Dale Dickey. Gościnnie pojawi się także znana z filmu Rosie O’Donnell.