Netflix zbroi się do stworzenia serialu adaptującego powieść autorstwa Belli Mackie o tytule How to Kill Your Family. Nowy serial zostanie wyprodukowany przez twórców Obsesji Eve. Z kolei w głównej roli zobaczymy Anyę Taylor-Joy, która w tym roku zachwycała jako Furiosa i przewinęła się przez Diunę 2. Taylor-Joy wcieli się w morderczą Grace Bernard, protagonistkę książek Mackie. Będzie też pełnić funkcję producentki wykonawczej.

Kiedy tylko przeczytałam ostatnią stronę scenariusza, to wiedziałam, że muszę być częścią tej historii. - powiedziała Anya Taylor-Joy. - Nie mogę się doczekać, aż pobrudzę sobie ręce. Ekscytujące było obserwować, jak powoływane są do życia postaci, które napisałam za sprawą tej niesamowitej ekipy. Anya to najlepsza osoba do zagrania Grace. Często myślę, że rozumie ją lepiej ode mnie. - dodała autorka książek.

How to Kill Your Family - opis fabuły

Grace to zapomniane dziecko bezwzględnego milionera, Simona Artemisa. Po łamiącym serce odrzuceniu, Grace postanawia się zemścić. Ale czy ten zabójczy spisek nie odbierze jej więcej niż dotychczas straciła?

Wśród producentów wykonawczych wymienia się Emmę Moran, Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger, Lee Morris, Bellę Mackie oraz Anyę Taylor-Joy.