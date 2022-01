A Manual For Cleaning Women - Cate Blanchett w anglojęzycznym debiucie Pedro Almodovara

źródło: Sony

A Manual for Cleaning Women to pierwszy anglojęzyczny film w karierze Pedro Almodovara. Do tej pory słynny nagradzany reżyser tworzył jedynie filmy hiszpańskojęzyczne, jak obecnie doceniany dramat Matki równoległe, który najpewniej będzie walczyć o nagrody. Jak donosi Deadline, główną rolę zagra Cate Blanchett, która również będzie pełnić rolę producentki.

Projekt oparty jest na zbiorze opowiadań, której autorką jest Lucia Berlin. Są to historie życia kobiet zajmujących się wymagającymi pracami. Andrew Upton, Coco Francini, Almodovar, Brian Oliver i Bradley Fisher będą producentami.

Pierwszą historią w karierze Almodovara nakręconą w języku angielskim jest film krótkometrażowy Ludzki głos. A Manual for Cleaning Women to oczywiście jego anglojęzyczny debiut w filmie pełnometrażowym.

Cate Blanchett ostatnio wystąpiła w filmach Zaułek koszmarów oraz Nie patrz w górę. Wkrótce zobaczymy ją na ekranach w adaptacji gry Borderlands. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie filmu A Manual for Cleaning Women.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.