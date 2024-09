A Very Royal Scandal doczekał się zwiastuna. Amazon prezentuje serial o głośnym skandalu

fot. Amazon

Reklama

Historia głośnego skandalu księcia Andrzeja i kontrowersyjnego wywiadu, który pogrążył członka rodziny królewskiej, stała się gorącym tematem dla przemysłu filmowego. Dopiero co w kwietniu mogliśmy obejrzeć film Mocny temat od Netflixa, a teraz tę samą historię w ramach trzyodcinkowego miniserialu przedstawi Amazon na swojej platformie Prime Video już w ty miesiącu. Do sieci trafił pierwszy zwiastun A Very Royal Scandal, który prezentuje Michaela Sheena jako księcia Andrzeja oraz Ruth Wilson w roli dziennikarki Emily Maitlis, która odważyła się zadać serię niewygodnych pytań, ujawniającą cały skandal rozgrywający się wokół brytyjskiej monarchii.

A Very Royal Scandal – zwiastun

A Very Royal Scandal

A Very Royal Scandal – obsada i data premiery

A Very Royal Scandal wchodzi w skład nieformalnej serii Amazona i BBC, które tworzą również A Very British Scandal oraz A Very English Scandal. Za najnowszy serial nie odpowiada jednak BBC. Warto również dodać, że sama Maitlis zaangażowana była w produkcję miniserialu.

Reżyserką A Very Royal Scandal jest Julian Jarrold. W obsadzie poza Sheenem i Wilson znaleźli się również Alex Jennings, Joanna Scanlan, Éanna Hardwicke oraz Thomas Arnold.

Serial zadebiutuje na platformie Prime Video już 19 września tego roku.