Adam Sandler znów stworzy wybitną kreację? Wystąpi w nowym filmie twórcy Historii małżeńskiej

fot. materiały prasowe

Noah Baumbach, po tym jak uczestniczył w sukcesie Barbie jako współscenarzysta filmu, teraz wyreżyseruje kolejny projekt dla Netflixa. Na koncie współpracy reżysera z platformą streamingową są już takie produkcje jak Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane), w której to zagrał Adam Sandler, Historia małżeńska z Adamem Driverem oraz Scarlett Johansson oraz Biały szum. Scenariusz został napisany przez Baumbacha i we współpracy z Emily Mortimer. Baumbach, Amy Pascal oraz David Heyman będą producentami.

Adam Sandler w nowym filmie Noah Baumbacha - szczegóły

Póki co nie ma informacji na temat daty premiery ani fabuły. Film jest za to określany mianem zabawnego i wzruszającego, opowiadającego o dojrzewaniu, ale skupiającego się przy tym na dorosłych.

W obsadzie nowego filmu Baumbacha na pewno znajdzie się Adam Sandler, którego głos ostatnio słyszeliśmy w filmie animowanym, również Netflixa, Leo. U jego boku zagra George Clooney, który w tym roku zajęty był The Boys in the Boat oraz filmem Wolfs dla Apple TV+, w którym zagra z Bradem Pittem.

Dla obu doświadczonych aktorów będzie to pierwsza okazja do wspólnego wystąpienia na ekranie. Kaliber reżyserski Noah Baumbacha pozwala czekać na kolejne informacje o produkcji z zaciekawieniem. Będzie to doskonała okazja dla obu aktorów do pokazania swoich umiejętności.