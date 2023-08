Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę - zwiastun filmu. Adam Sandler i cała jego rodzina w młodzieżowej komedii

fot. Netflix

Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę jest komedią młodzieżową od platformy Netflix, która opowiada o dwóch przyjaciółkach - Stacy i Lydii - planujących fantastyczne bat micwy. Wszystko jednak staje pod znakiem zapytania, kiedy popularny uczeń i szkolny dramat grożą ruiną tych projektów.

To kolejny film, który jest efektem współpracy Adama Sandlera z Netfliksem - wcześniej zagrał m.in. w filmie Nieoszlifowane diamenty oraz w Rzucie życia. Tym razem oglądamy go ponownie w komedii i to z całą jego rodziną. W głównej roli obok Samanthy Lorraine (Lydia) występuje jego córka Sunny Sandler (Stacy). Ponadto w filmie gra jego druga córka (Sadie Sandler) oraz żona (Jackie Sandler), która wciela się w matkę Lydii. Z kolei żonę postaci Sandlera (Bree) gra Idina Menzel. W obsadzie są również Dylan Hoffman, Sarah Sherman, Dan Bulla, Ido Mosseri, Jackie Hoffman, Zaara Kuttemperoor i Luis Guzmàn. Zobaczcie poniżej zwiastun tej komedii dla młodzieży.

Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę - zwiastun

Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę - zdjęcia

Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę

Za reżyserię filmu odpowiada Sammi Cohen, a za scenariusz Alison Peck. Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę powstał na podstawie książki napisanej przez Fionę Rosenbloom.

Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę - premiera 25 sierpnia na Netflix.