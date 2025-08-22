Przeczytaj w weekend
Nowe gry retro na Atari 7800+: nostalgia atakuje w starym stylu!

Miłośnicy klasyki mają powód do świętowania. Na konsolę Atari 7800+ trafiła paczka świeżych retrodoznań – klasyczne gry, które przenoszą nas w czasy automatów i 8-bitowych emocji.
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Atari 7800+ fot. Atari
Ale najpierw kilka słów o tym, czym jest Atari 7800+. To współczesna reinterpretacja klasycznej konsoli Atari 7800 z 1986 roku (choć jej Polska oficjalna premiera odbyła się dopiero w 1991 roku!), która oferuje pełną kompatybilność z kartridżami z epoki i nowoczesne funkcje, takie jak wyjście HDMI, poprawiona jakość obrazu, obsługa bezprzewodowych kontrolerów i dodatkowe tryby graficzne. Dzięki temu możesz cieszyć się oryginalnymi grami w wygodny sposób – na nowoczesnym telewizorze, bez kompromisów.

Pięć wyjątkowych tytułów sprzed kilkudziesięciu lat

Tiger-Heli

Klasyczna strzelanka w stylu arcade z widokiem z góry, w której kierujemy bojowym helikopterem atakującym wrogą bazę. Twoim zadaniem jest niszczenie wrogich jednostek na ziemi i w powietrzu, unikanie pocisków i zdobywanie punktów. Gra zachwyca dynamiczną akcją i rozgrywką przypominającą najlepsze lata tego typu strzelanek, czyli połowę lat 80. XX wieku i po raz pierwszy pojawia się w wersji na konsoli Atari, w latach 80. dostępna była wyłącznie na automatach i konsoli NES. Gra dla jednego gracza.

Avalanche

Prosta, ale niezwykle wciągająca zręcznościówka, w której musisz łapać spadające bloki, zanim rozbiją się o ziemię. Brzmi banalnie? Spróbuj wytrzymać tempo na wyższych poziomach – potrzeba refleksu i precyzyjnego sterowania. To idealna pozycja dla fanów gier o szybkim tempie i prostych zasadach. Grać można samemu lub w duecie.

fot. Atari

Countermeasure II

Kontynuacja kultowego tytułu z czasów Atari 5200! W tej grze akcji wcielasz się w rolę agenta, który musi powstrzymać nuklearną katastrofę. Podróżujesz po mapie, szukasz kodów i dezaktywujesz rakiety, zanim będzie za późno. Gra łączy elementy strategii, zręczności i adrenaliny w najlepszym retro stylu. Gra dla jednego gracza.

fot. Atari

Dark Chambers

Prawdziwa gratka dla fanów dungeon crawlerów! Przemierzaj mroczne korytarze, walcz z potworami i zbieraj skarby, by dotrzeć jak najgłębiej w lochy pełne niebezpieczeństw. Dark Chambers to klasyczny przykład gry, w której klimat robi połowę roboty – mrok, zagrożenie i pikselowa atmosfera w najlepszym wydaniu. Grać można samemu lub w duecie.

fot. Atari

Super Circus Atari

Wyobraź sobie, że trafiasz do cyrku – ale w wersji retro! W tej grze za pomocą huśtawki wystrzeliwujemy klownów pod sufit, żeby przebijali balony, co przynosi nam oczywiście punkty. Klasyczna gra zręcznościowa w oryginalnym wydaniu dla jednego lub dwóch graczy.

fot. Atari

Nowe gry w formie jak najbardziej fizycznej są już dostępne między innymi w oficjalnym sklepie Atari. Oprócz wymienionych nowości można tam kupić Asteroid Deluxe, czyli jednego z klasyków ery automatów, a w preorderze dostępne są też takie kultowe gry, jak Pac-Man: Double Feature, DIG DUG czy Galaga! Odkryj klasykę w nowym wydaniu i poczuj klimat lat 80. 

Źródło: Informacja prasowa

