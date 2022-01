The Umbrella Academy - członkowie Akademii Sparrow na oficjalnych plakatach

Netflix

The Umbrella Academy niedługo doczeka się 3. sezonu. Produkcja opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie herosów, w której skład wchodzą The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror i The White Violin. Szczegóły fabuły 3. sezonu nie są znane. W finale poprzedniej odsłony po zmianach dokonanych w linii czasowej przez naszych bohaterów, superbohaterska rodzina trafia do świata, w którym do życia została powołana Akademia Sparrow zamiast The Umbrella Academy.

Netflix udostępnił plakaty z Akademią Sparrow, które możecie zobaczyć poniżej. Przy okazji zamieszczono opisy nowych bohaterów.

Marcus (Justin Cornwell) - uroczy, niezwykle silny, uczuciowy i cnotliwy, wymagający oraz trzymający swoją rodzinę razem. Marcus jest pełen wdzięku, ale potrafi być zabójczy i wyrachowany. Jego inteligencja równa się jego sile fizycznej. Chłopak jest zdyscyplinowany, racjonalny i opanowany. Emanuje pewnością siebie i ma posłuch w grupie bez konieczności podnoszenia głosu.

W obsadzie 3. sezonu są Elliot Page oraz Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, Adam Godley, Colm Feore, Cazzie David, Justin Cornwell, Genesis Rodriguez, Britne Oldford i Jake Epstein. Steve Blackman jest showrunnerem. Nowy sezon ma mieć 10 odcinków i zadebiutuje w 2022 roku.

