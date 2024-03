After the Hunt - Julia Roberts w głównej roli. Za kamerą reżyser filmu Tamte dni, tamte noce

fot. Netflix // JOJO WHILDEN

After the Hunt będzie emocjonującym dramatem, który wyprodukuje studio Imagine Entertainment. Według serwisu Deadline projekt wyreżyseruje Luca Guadagnino (Tamte dni, tamte noce) na podstawie scenariusza debiutującej Nory Garrett. Dystrybucją zajmie się Amazon MGM Studios.

After the Hunt - fabuła filmu

Thriller opowie historię pani profesor college'u, w którą wcieli się Julia Roberts. Kobieta staje w obliczu dylematu na tle osobistym i zawodowym, gdy wybitna uczennica wysuwa oskarżenia przeciwko jednemu z jej kolegów z pracy. Grozi to ujawnieniem mrocznej tajemnicy z jej przeszłości.

After the Hunt z jednym z najlepszych scenariuszy

Według doniesień Deadline wielu agentów powiedziało, że to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie przeczytali od czasu końca strajków w Hollywood. Przez to kilku reżyserów zaciekle walczyło o posadę, a wytwórnie o prawa do dystrybucji.

Za produkcję filmu odpowiadają Brian Grazer i Allan Mandelbaum z ramienia Imagine Entertainment oraz Luca Guadagnino z Frenesy. Funkcję producentek wykonawczych będą pełnić Garrett oraz Karen Lunder.

Julię Roberts niedawno mogliśmy oglądać w filmie Zostaw świat za sobą od Netflixa. W planach oprócz After the Hunt ma też film Little Bee.