Afterlife of the Party - zwiastun komedii. Śmierć na toalecie, a zostanie aniołem

Fot. Netflix

Afterlife of the Party będzie nową komedią na Netflixie, w której główną rolę zagra Victoria Justice. Aktorka wcieli się w uzależnioną od imprez i zabawy Cassie, która z prawdziwą gracją umiera w łazience podczas wyprawiania swoich dwudziestych piątych urodzin. Przez to, że zostawiła za sobą niedokończone sprawy na Ziemi, ma trafić prosto na diabelską smażalnię w piekle. Na szczęście jej anioł stróż postanawia interweniować i bohaterka dostaje pięć dni, by naprawić swoje błędy. Czy będzie w stanie zadośćuczynić swoim bliskim i wygrać bilet do nieba?

Afterlife of the Party - zwiastun komedii Netflixa.

Afterlife of the Party reżyseruje Stephen Herek. Scenariuszem zajmuje się Carrie Freedle. Za produkcję będą odpowiadać Robyn Snyder i Deborah Evans. W obsadzie oprócz Victorii Justice pojawią się też Midori Francis, Robyn Scott, Adam Garcia, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Myfanwy Waring i Spencer Sutherland.

Afterlife of the Party - plakat

Afterlife of the Party - premiera 2 września 2021 roku. Czekacie czy ominiecie ten tytuł?