Agatha All Along z nowymi zdjęciami. Serial Marvela przyrównany do kultowego filmu przygodowego

Premiera Agatha All Along, czyli nowego serialu Marvela odbędzie się w drugiej połowie września. W tytułową bohaterkę ponownie wcieli się Kathryn Hahn, która zadebiutowała w tej roli w serialu WandaVision. Pierwszy zwiastun zapowiadał historię, która wykorzysta bardziej horrorową estetykę. Okazuje się jednak, że Agatha All Along będzie przygodową produkcją, która przypomina kultowe Goonies.

Agatha All Along – Kevin Feige porównał serial do Goonies

Showrunner serialu Jac Schaeffer opowiedział o głównym wątku, który napędzi całą historię:

W życiu Agathy pojawia się tajemniczy gotycki nastolatek [w tej roli Joe Locke]. To był jego pomysł, aby przemierzyć Szlak Czarownic i odzyskać jej moc. Ale żeby wyruszyć w tę podróż muszą zebrać sabat. Jak więc wiedźma, której nikt nie ufa, może zebrać grupę sióstr?

O swojej roli opowiedział Joe Locke, który przyznał, że w scenariuszu jego bohater został nazwany po prostu jako Nastolatek:

To znajomy; jest jak asystent sabatu. Nastolatek jest wielkim fanem czarów i czarownic, więc jego marzeniem jest wzięcie pod swoje skrzydła Agathy Harkness, utworzenie sabatu i podążanie Szlakiem Czarownic. Jest fanboyem i jest w swoim żywiole. Co jest bardzo zabawne — bo ja też taki byłem!

Aktor dodał, że to Kevin Feige przyrównał Agatha All Along do Goonies:

Jac Schaeffer wysłał Kevinowi Feigemu zdjęcie planu Witches’ Road, a on odpowiedział: „O mój Boże, robimy Goonies”. To właśnie miałem na myśli mówiąc, że robimy serial przygodowy.

Z kolei odtwórczyni głównej roli, czyli Kathryn Hahn wyznała, że zobaczymy zupełnie nowe oblicze Agathy w serialu:

Widzieliśmy ją z całą jej brawurą i szaloną pewnością siebie. Ekscytujące było dotarcie do sedna jej bezczelności i sarkazmu oraz czerpania przyjemności ze sprawiania bólu innym ludziom. Coś się pod tym kryje, poważnie.

Agatha All Along – nowe zdjęcia

Możemy na nich zobaczyć główną bohaterkę Agathę po odzyskaniu swoich mocy oraz wystraszonego Nastolatka.

Agatha All Along

Agatha All Along - obsada, fabuła, data premiery

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, dostaje to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

Poza Hahn i Lockiem w obsadzie znaleźli się również Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp.

Agatha All Along – premierę wyznaczono na 18 września 2024 roku na Disney+.