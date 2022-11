Agatha: Coven of Chaos - Aubrey Plaza w obsadzie serialu MCU. Kogo zagra?

Źródło: Michelle Faye/FX

Agatha: Coven of Chaos to kolejny z szykowanych seriali przez Marvel Studios i platformę Disney+. Aubrey Plaza (Legion, Parks and Recreation) zagra w produkcji. Szczegóły roli aktorki są trzymane w tajemnicy, jednak podobno ma ona wcielić się w postać antagonistki.

W serialu swoje role Agathy i Dottie z MCU powtórzą Kathryn Hahn oraz Emma Caulfield Ford. Wcześniej do obsady dołączył również Joe Locke.

Agatha: Coven of Chaos - o czym serial?

Szczegóły fabuły serialu nie są znane. Dla przypomnienia postać Agathy Harkness pojawiła się po raz pierwszy w serialu WandaVision. To czarownica z Salem, która byłą główną antagonistką produkcji. Jac Schaffer, która stała za sterami WandaVision jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą projektu. Serial ma zadebiutować w 2023 roku.

Aubrey Plazę obecnie możemy oglądać w 2. sezonie serialu HBO, Biały lotos. Na premierę czeka film szpiegowski Gra fortuny Guya Ritchiego, w którym występuje. Plaza zagra również w superprodukcji Francisa Forda Coppoli pod tytułem Megalopolis.