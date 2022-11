MCU - co łączy Kanga Zdobywcę z Ms. Marvel i Shang-Chi? Zaskakująca teoria; to wstęp do Avengers: Secret Wars?

MGM/Marvel

Jednym z najważniejszym filmów w 5. fazie MCU jest Ant-Man i Osa: Kwantomania, w którym pojawi się Kang Zdobywca, główny złoczyńca nowej sagi, tak jak Thanos był w poprzedniej. Po pojawieniu się pierwszych zapowiedzi i zwiastuna fani zauważyli kluczowy detal, który wydaje się łączyć widowisko z innymi produkcjami Marvela: technologia towarzysząca Kangowi przypomina artefakty z Ms. Marvel i Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni.

Co to oznacza dla Sagi Multiwersum? Fani mają teorię.

Kang Zdobywca, Ms. Marvel i Shang-Chi - co ich łączy?

Technologia, której używa Kang, od statków przez źródła zasilania, a nawet samo miasto Chronopolis, ma bardzo podobny design, w którym kluczowe są okręgi - powtarzającym się ciągle wzorem są obiekty przypominające pierścienie, które wydają się pełnić funkcję kopuły ochronnej, choć ich działanie nie zostało jeszcze potwierdzone.

Fani zauważyli, że ta estetyka przypomina bransolety Kamali Khan z Ms. Marvel, a także tytułowy artefakt z filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Wobec tego potężne obiekty w kształcie pierścienia wydają się kluczowym elementem 5. fazy MCU. Fani stworzyli teorię, jak mogą wpłynąć na nową Sagę Multiwersum.

Ant-Man 3 to wstęp do Avengers: Secret Wars?

Cassie na początku zwiastuna do filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania pokazuje przyrząd, który wysyła sygnał do Wymiaru Kwantowego, po czym rodziny Lang i Pym zostają do niego wciągnięte. Dostajemy wskazówkę, że Janet Van Dyne może wiedzieć coś, na czym bardzo zależy Kangowi - co może być wstępem do zaplanowanego widowiska Marvela Avengers: The Kang Dynasty.

Zakładając, że Kang Zdobywca zdobędzie to, na czym mu zależy, to prawdopodobnie będzie mógł stworzyć swoją własną oś czasu, co z kolei może prowadzić do Avengers: Secret Wars, zaplanowanego na 2026 rok.

Wydarzenie Secret Wars z komiksów Marvela polegało na tym, że wszystkie światy zostały zniszczone, zostawiając nowy wymiar, złożony z różnych połączonych ze sobą rzeczywistości. Stworzył go i jednocześnie rządził nim Doom. Ci superbohaterowie, którzy przeżyli, zostali tam przeniesieni, albo dostali się w to miejsce o własnych siłach - tu mogliby przydać się właśnie Shang-Chi i Ms. Marvel.

Ms. Marvel i Shang-Chi mają moc Kanga Zdobywcy? Teoria

Według fanowskiej teorii technologia Kanga, którą możemy zobaczyć w zwiastunie do filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania, generuje niebieską energię, która pozwala złoczyńcy i jego armii na bezpieczne podróże międzywymiarowe, zaginające czas i przestrzeń. To samo źródło miałoby zasilać bransolety Kamali Khan i Shang-Chi. Dowodem mógłby być wątek z serialu Ms. Marvel, w którym główna bohaterka była w stanie cofnąć się w czasie, by dopełnić pętlę, dotyczącą pochodzenia swojej supermocy.

Według fanów najbardziej prawdopodobne są dwie opcje: albo ci, którzy będą z Shang-Chi i Ms. Marvel, pozostaną bezpieczni podczas najazdu Kanga Zdobywcy, albo należące do nich artefakty staną się jego celem - podobnie jak Thanos szukał wszystkich Kamieni Nieskończoności, złoczyńca będzie chciał odnaleźć każdy przedmiot, zasilany niezwykłą energią. Prawdopodobnie też ci, którzy mają dostęp do takiej bransolety lub niebieskiej energii, pojawią się w Secret Wars jako główni Avengersi.

