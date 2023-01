Agenci NCIS: Los Angeles - koniec serialu. 14. sezon będzie ostatnim

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi Deadline, obecnie emitowany 14. sezon serialu Agenci NCIS: Los Angeles będzie ostatnim. Oznacza to, że 14 maja 2023 roku zostanie wyemitowany finał serialu. Łącznie ta produkcja będzie liczyć 322 odcinki.

Według źródeł portalu twórcy i obsada dowiedzieli się o tym w piątek 20 stycznia 2023 roku. Jednak dla wszystkich było to zaskoczenie, bo serial nadal ma wyśmienitą oglądalność i dzięki sprzedaży licencji na cały świat zarabiał pieniądze dla studia. Zwłaszcza po ostatniej wspólnej historii z serialami Agenci NCIS oraz NCIS: Hawai'i uniwersum cieszyło się popularnością.

Dziennikarz zwraca jednak uwagę, że serial jest zwyczajnie drogi w produkcji, a wciąż z uwagi na pandemię wiele stacji szuka obcięcia kosztów. Być może w ostatnim czasie zyski z serialu spadły i nie było to już opłacalne, ale na ten moment to spekulacja. Decyzja została podjęta teraz, by dać twórcom czas na przygotowania zamknięcia tej historii.

NCIS: Los Angeles - wyjątkowy serial

Jest to piąty najdłużej emitowany serial w historii telewizji CBS. Pierwsza czwórka to Gunsmoke, Lassie, CSI i Zabójcze umysły. Dwa ostatnie zyskały w tym rankingu z uwagi na niedawne powroty po latach z nowymi odcinkami.

Do tego serial ze świata NCIS był dość ciekawym wyjątkiem, bo po tylu latach w głównych rolach wciąż pozostawały te same osoby, czyli LL Cool J oraz Chris O'Donnell. Przeważnie obsady wielokrotnie się zmieniał przy tego typu tytułach.