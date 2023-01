Cobra Kai - koniec serialu! 6. sezon będzie ostatnim

Fot. Materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że powstanie 6. sezon Cobra Kai. Niestety, ale jednocześnie poinformowano, że będzie to sezon finałowy. Prace na planie ruszą wiosną 2023 roku. Informację ogłosili twórcy serialu Josh Heald, Jon Hurwitz i Hayden Scholssberg w liście opublikowanym w mediach społecznościowych. Zapowiadają w nim, że będzie to największy sezon. Możecie przeczytać list po polsku pod treścią newsa.

Cobra Kai - teaser 6. sezonu

Opublikowano też wideo, które zapowiada 6. sezon.

Żadne informacje fabularne nie zostały ujawnione. Fani wciąż mają nadzieję, że skoro to ostatni sezon, to pojawi się Hilary Swank z filmu Karate Kid IV: Mistrz i uczennica z 1994 roku. Twórcy wielokrotnie byli o to pytanie, ale ani nie potwierdzają jej obecności, ani nie zaprzeczają.

Cobra Kai 6 - data premiery nie jest znana.

Zobacz także: