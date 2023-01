Plotkara skasowana. HBO Max nie chce 3. sezonu

Fot. HBO GO

Amerykańska platforma HBO Max żegna się z serialem Plotkara po emisji dwóch sezonów. Informację potwierdził showrunner i twórca Joshua Safran. Fani podejrzewali, że być może to kolejna ofiara cięcia kosztów, ale dyrektor finansowy platformy w styczniu 2023 roku mówią, że w tym roku już tego nie będą robić. Jest to więc raczej powód niskiego zainteresowania tytułem, które przełożyło się na mało satysfakcjonującą oglądalność. Tym samym serial dołącza do długiej listy tytułów bez zakończenia, bo 2. sezon kończył się cliffhangerem, czyli fabuła została urwana w kluczowym momencie.

https://twitter.com/Anthologist/status/1616117037087981569

Plotkara - czemu skasowano serial?

Zagraniczne media mówią wprost: nowa Plotkara nigdy nie odbudowała tego, czym oryginał porywał widzów lata temu. Do tego serial zbierał dość przeciętne opinie w pierwszym sezonie, co musiało się przełożyć na oglądalność 2. sezonu.

HBO Max opublikowało oświadczenie w sprawie tej kasacji. Zbyt regularnie tego nie robili, więc najpewniej ma to na celu podkreślić, że jest to po prostu zwyczajna, tradycyjna kasacja serialu. W tym tekście dziękują twórcom za prace i doceniają ich wysiłki, by przedstawić ten świat nowym widzom.