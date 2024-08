fot. materiały prasowe

Agenci T.A.R.C.Z.Y. nie są częścią Kinowego Uniwersum Marvela, pomimo że wystąpili w nim aktorzy znani z MCU, jak Clark Gregg (Phil Coulson), Samuel L. Jackson (Nick Fury) czy Jaimie Alexander (Sif). Choć serial zakończył się w 2020 roku to fani wciąż debatują nad tym czy należy on do kanonu, szczególnie w kontekście multiwersum.

Czy Agenci T.A.R.C.Z.Y. należą do kanonu MCU?

Serwis Screen Rant miał okazję porozmawiać z Bradem Winderbaumem, szefem działu telewizji, streamingu i animacji w Marvel Studios. Sprawdźcie, co powiedział w kontekście kanoniczności Agentów T.A.R.C.Z.Y.:

Uważam, że Agenci T.A.R.C.Z.Y. to naprawdę świetny serial. Przez długi czas niektóre z najlepszych odkryć w tym serialu miały miejsce w erze Zimowego Żołnierza, gdy pojawiła się Hydra i myślałeś wtedy: "O mój Boże!". Pamiętam to uczucie, nawet wiedząc, co się stanie, będąc po prostu fanem, [mówiłem:] "To naprawdę jest połączone!".

Winderbaum przyznał, że w pewnym sensie serial jest połączony z MCU.

Myślę, że jest [połączony] w szalony sposób, jak powiedziałeś. Wydaje się, że pasuje do Sagi Multiwersum w niesamowity sposób. Chciałbym pójść tą drogą z tobą, wiesz, że chcę, ale po prostu weźmy głęboki oddech na sekundę. Wiedz, że kocham tę obsadę, kocham Clarka Gregga i kocham ten serial.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. powstało na zlecenie stacji ABC. Za produkcję odpowiadało Marvel Television, które również nakręciło m.in. Daredevila, Punishera i Jessicę Jones dla Netflixa. Te seriale niedawno stały się częścią MCU, więc nie jest wykluczone, że w przyszłości postacie z Agentów T.A.R.C.Z.Y. też zaistnieją w filmach i oficjalnie dołączą do kanonu. Jednak na razie są traktowani jako osobny byt na podstawie komiksów Marvela.

Źródło: ABC