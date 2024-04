MCU - czy Phil Coulson wróci? Clark Gregg odpowiada na wątpliwości fanów

Fot. Marvel

Clark Gregg jest odtwórcą agenta Phila Coulsona, którego po raz pierwszy zobaczyliśmy w Iron Manie z 2008 roku. Mimo że bohater nie wywodzi się z komiksów, szybko stał się ulubieńcem fanów. Parę lat później Marvel złamał serca widzów, gdy Coulson został zabity przez Lokiego w filmie Avengers. Później Marvel Television wskrzesiło bohatera na potrzeby serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., chociaż środki stojące za jego ożywieniem stawały się coraz bardziej skomplikowane. Zanim produkcja dobiegła końca, prawdziwy Coulson znów był martwy. Gregg jednak zaznaczył, że wciąż istnieją szanse na powrót bohatera do MCU.

MCU - Gregg o potencjalnym powrocie Phila Coulsona

Aktor przypomniał, że Coulson nie jest martwy we wszystkich rzeczywistościach.

- Patrząc na scenerię multiwersum na różnych liniach czasu, nie można stwierdzić: "Nie wiem, jest tu wiele wymiarów...". Ludzie są bardzo zdenerwowani tym, czy rzeczy są kanoniczne [czy nie], a Kevin [Feige] jest niczym Oz.

Gregg wspomniał również o nadziei fanów na to, że zobaczą go w filmie Avengers: Secret Wars. Określił to jako "naprawdę słodkie", ciesząc się więzią widzów z Coulsonem.

