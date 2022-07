Agenci T.A.R.C.Z.Y. - nowy origin Quake? Plotka o debiucie w MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. to serial z 2013 roku na podstawie komiksów Marvela. Pojawiły się plotki, że jedna z bohaterek, Quake, grana przez Chloe Bennet, pojawi się w MCU. I dostanie z tej okazji zupełnie nowy origin.

Na Twitterze pojawił się wpis mówiący, że Kevin Feige będzie traktować serial jako osobne uniwersum, a Quake z 616 dostanie nowy origin. Jej cechy z Agentów T.A.R.C.Z.Y. zostaną jednak uwzględnione, by zrobić ukłon w stronę zagorzałych fanów.

Na to odpowiedział informator KC Walsh, który jest uznawany za rzetelne źródło informacji:

Dla osób, które muszą to usłyszeć, to właśnie w ten sposób wyjaśnią także włączenie bohaterów z Netflixa.

https://twitter.com/TheComixKid/status/1549563274407976960

Co oznacza, że w przyszłości mielibyśmy zobaczyć mieszankę nowych, jak i powracających do swoich ról aktorów. Jeśli chodzi o Chloe Bennet, to plotki wskazują na to, że już wkrótce może zadebiutować w MCU - potencjalnie w Secret Invasion.

Artystka jednak zdecydowanie zaprzecza, by była aktualnie zaangażowana w jakiś projekt.