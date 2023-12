Ahsoka – strój Ezry wiążę się z tajemnicą. Aktorzy dużo dyskutowali nad ponownym spotkaniem Jedi z Sabine

fot. IMDb

Reklama

Na początku października odbył się Los Angeles Comic Con 2023, na którym pojawili się odtwórcy ról Ezry Bridgera i Sabine Wren z serialu Ahsoka. Nagranie z panelu niedawno trafiło do sieci i możemy dowiedzieć się z niego, że ze strojem Jedi związana jest nieujawniona jeszcze tajemnica. Dotychczasowa historia nie ujawniła wielu szczegółów o życiu Ezry na nieprzyjaznej planecie, dodatkowo opanowanej przez szturmowców dowodzonych przez Wielkiego Admirała Thrawna. Wśród wielu tajemnic znajduje się również kolczuga, a jedna z fanowskich teorii tłumaczy, że została złożona z nieśmiertelników imperialnych żołnierzy, którzy zostali pokonani przez Jedi.

Ahsoka - tajemnicza kolczuga Ezry

O tę kwestię został zapytany Eman Esfandi, który wciela się w Ezrę. Aktor przyznał, że z kolczugą wiąże się pewna tajemnica, ale nie chciał ujawnić żadnych dodatkowych informacji. Możliwe, że więcej na ten temat dowiemy się w drugim sezonie serialu, który ma znajdować się w planach Dave’a Filoniego.

Ahsoka - aktorzy dyskutowali, jak powinno wyglądać ponowne spotkanie Ezry i Sabine

Na tym samym wydarzeniu Esfandi i Natasha Liu Bordizzo ujawnili, że na planie było wiele dyskusji na temat ponownego spotkania ich bohaterów. Bordizzo powiedziała:

To było zabawne, bo w dniu kręcenia tej sceny, dużo o tym rozmawialiśmy. Zastanawialiśmy się, co jest w tym złego? To niemal tak epicki moment, że chce ci się płakać i biec do tej osoby, ale ostatecznie musisz zrobić to, co wychodzi naturalnie dla Sabine i Ezry. To po prostu starzy przyjaciele, którzy powiedzieliby: „Hej, od niechcenia porzuciłem Galaktykę, żeby cię znaleźć, ale cześć!”

Esfandi dodał, że w tej scenie nie były potrzebne żadne pytania, a sam moment spotkania był bardzo organiczny. Bordizzo wtrąciła, że przedstawienie tych wydarzeń w naturalnie swobodny sposób, jest w stylu Gwiezdnych wojen.

Ahsoka - Anakin i młoda Ahsoka Tano na nagraniu z treningu

Do sieci trafiło również nagranie z treningu Haydena Christensena i Ariany Greenblatt, która w zagrała młodą Ahsokę Tano w piątym odcinku serialu. Krótki film pokazuje, jak wiele aktorzy poświęcili czasu na treningi do choreografii walk, aby ich pojedynek wyglądał realistycznie.

https://twitter.com/ArianaG/status/1733549479553536141

Ahsoka – cały pierwszy sezon dostępny jest na Disney+.