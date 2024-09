Aktor ostro krytykuje umiejętności Leonardo DiCaprio. "Nie jest dobry"

fot. youtube.com/Warner Bros Polska

Stephen Baldwin to aktor i producent. Jest prawdopodobnie najbardziej znany z roli Michaela McManusa w filmie Podejrzani z 1995 roku, gdzie wystąpił u boku Kevina Spaceya. Poza tym ma na koncie takie produkcje jak Flintstonowie: Niech żyje Rock Vegas! i Eko-jaja. Mimo znacznie szczuplejszego dorobku niż Leonardo DiCaprio, postanowił skrytykować kolegę po fachu w podcaście Patricka Bet-Davida.

Aktor krytykuje umiejętności Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio nie jest dobrym aktorem […] Branża próbuje wmówić ci, że jest świetny, ponieważ dostaje świetne role. Wziął udział w genialnych filmach, ale to nie czyni go dobrym aktorem. Świat nie postrzega go jako dobrego aktora, ponieważ jest Garym Oldmanem. Nie dlatego, że jest jakiś gościem, który odsunął się od biznesu i przez 10 lat występował na Broadwayu, aby poznać rzemiosło na głębszym poziomie. On tego nie zrobił.

Baldwin pochwalił za to Johna Lithgowa jako najlepszego i niedocenianego aktora, z kolei Toma Cruise’a określił „największą gwiazdą filmową wszechczasów”.

Na pewno z Baldwinem nie zgadza się chociażby filmowiec Martin Scorsese, który swego czasu otwarcie stwierdził, że Leonardo DiCaprio jest geniuszem, jeśli chodzi o kino.

Naprawdę wiem, że jest jednym z najlepszych aktorów w historii historii kina. Dziękuję mu za wszystko.

Warto też wspomnieć, że Leonardo DiCaprio był nominowany do Oscara sześć razy. Udało mu się także wygrać jedną statuetkę za pierwszoplanową rolę w Zjawie z 2015 roku. Można więc uznać, że Akademia Filmowa także raczej nie zgodziłaby się z Baldwinem.

