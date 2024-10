Aktor został uniewinniony po 23 latach więzienia po niesłusznym wyroku. "Zostałem porwany przez państwo i zniewolony"

fot. Dateline NBC

W 1998 roku aktor Jon-Adrian “JJ” Velazquez został skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo emerytowanego policjanta w Nowym Jorku. Chociaż nie pasował do opisu sprawcy i miał alibi, nie wystarczyło to do obrony. Aktor w ciągu ostatniego roku pracował nad filmem Sing Sing z Colmanem Domingo i w reżyserii Grega Kwedara. Całość była kręcona w więzieniu, w którym przebywał. Film powstaje dla A24.

Po niemal 23 latach od trafienia do więzienia, aktor został uniewinniony i oczyszczony z zarzutów. 48-letni aktor po uwolnieniu wymieniał uściski z przyjaciółmi i zapłakaną matką. Na wydarzeniu obecny był też reżyser filmu oraz ekipa produkcyjna A24. Po opuszczeniu budynku sądu, aktor został zatrzymany przez prasę, której powiedział:

Zostałem porwany przez państwo i zniewolony. To nie jest świętowanie. To akt oskarżenia wobec systemu.

Aktor w 2022 roku został oficjalnie przeproszony przez prezydenta USA, Joe Bidena, który zaprosił go na prywatną rozmowę.

Nie mogą zrobić nic, żeby oddać mi 24 lata życia, które straciłem. - skomentował.

Sing Sing - o filmie

Film skupia się na przyjaźni Johna "Divine G" Whitfielda, w którego wciela się Colman Domingo z Clarencem "Divine Eye" Maclinem, na którego życiu oparta jest historia tej produkcji, a który też wcieli się w samego siebie. Oni dwaj wraz z grupą innych więźniów, w których wcielają się faktycznie prawdziwie osadzeni w rzeczywistości ludzie, próbują stworzyć razem produkcję zatytułowaną Breakin’ the Mummy’s Code.

Sing Sing bazuje na artykule Johna H. Richardsona z 2005 roku pod tytułem "The Sing Sing Follies" i produkcji teatralnej Breakin’ the Mummy’s Code.

Reżyserem filmu jest Greg Kwedar. Scenariusz napisał razem z Clintem Bentleyem, a za swój wkład w historię docenieni zostali również Whitfield oraz Maclin.