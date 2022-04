Aktorzy i celebryci jako dzieci. Sztuczna inteligencja widzi gwiazdy w zaskakujący sposób

Instagram/Hidreley Diao/Bored Panda

Już jakiś czas temu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że Czytelnicy naEKRANIE.pl mają ogromną słabość do swoistych wehikułów czasu w typie galerii, które pokazują Wam, jak znani aktorzy i aktorki wyglądali jako dzieci. Skoro jednak coraz większą popularnością wśród naszych Użytkowników cieszy się sztuczna inteligencja i powiązana z nią tematyka, postanowiliśmy połączyć oba powyższe aspekty i przedstawić Wam unikalną galerię. Taką, która ujawnia, jak rzeczona sztuczna inteligencja widzi aktorów, piosenkarzy, polityków i celebrytów w ich wieku młodzieńczym.

Autorem poniższych prac jest Hidreley Diao, wielki pasjonat fotografii, który powodowany nostalgią chciał sprawdzić, jak jego idole z lat 80. i 90. XX wieku wyglądaliby jako dzieci w obiektywie sztucznej inteligencji. W tym celu użył on takich aplikacji jak FaceApp, Gradient czy Remini, by potem dodać ostatnie szlify w doskonale Wam znanym Photoshopie. Popularność prac Hidreleya była tak olbrzymia, że później poszedł on za ciosem i przedstawił takie same prace, których bohaterami byli tym razem nieco młodsi aktorzy i celebryci.

Efekty tytanicznej pracy Diao mogą zaskakiwać. Jak się okazuje, sztuczna inteligencja odmładza światowe gwiazdy momentami w naprawdę dziwaczny i znacznie różniący się od rzeczywistości sposób. Będą coś o tym wiedzieć fani Roberta Downeya Jr., Eda Sheerana i wielu innych osób znanych z pierwszych stron gazet. Zobaczcie sami:

Sylvester Stallone