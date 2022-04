Harry Potter - wygląd postaci według książek. Sztuczna inteligencja pomogła; zdumiewające prace

Warner Bros./Imgur/MsBananaAnna/Bored Panda

Harry Potter to dziś obok MCU i Władcy Pierścieni najistotniejszy filar popkultury, książkowy i filmowy fenomen, mający rzesze oddanych fanów na całym świecie. Niektórzy z nich znają stworzone przez J.K. Rowling uniwersum na pamięć, doskonale zdając sobie sprawę z tego, jak wyglądają najważniejsze postacie całej franczyzy. Choć ich wizerunek kojarzymy przede wszystkim przez pryzmat aktorów portretujących w filmach poszczególnych bohaterów, opisy z książek podsuwają nam na tym polu nieco inne tropy.

28-letnia Wietnamka, która w serwisie Imgur działa pod nickiem MsBananaAnna, postanowiła pokazać światu, jak wyglądałyby postacie z uniwersum Harry'ego Pottera, gdybyśmy tworząc ich wizerunek posiłkowali się właśnie książkowymi opisami Rowling. W tym celu kobieta wykorzystała sztuczną inteligencję, wprowadzając konkretne cechy charakterystyczne danego bohatera czy bohaterki w witrynie Artbreeder. Efekty tej pracy są momentami zdumiewające.

Autorka grafik, która sama siebie określa mianem "nerda", twierdzi, że inspiracją do powstania poniższej galerii był dla niej wygląd ekranowej Hermiony; w jej ocenia wcielająca się w tę rolę Emma Watson miała być "zbyt piękna", by portretować akurat tę bohaterkę. To jak - które z postaci ukazanych w pracach Wietnamki prezentują się lepiej niż ich filmowe wersje?

Harry Potter - wygląd postaci według opisu z książek

Syriusz Black