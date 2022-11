Aktorzy i aktorki, których widzowie nie mogą oddzielić od ich niepokojących ról filmowych

fot. materiały prasowe

Kwintesencją aktorstwa jest to, aby tak przekonująco wcielić się w daną postać, aby widz w pełni uwierzył w kreację i przez to wciągnął się w historię bohatera lub antagonisty. Czasem jednak tak bywa, że aktor bądź aktorka tak przekonującą zagrają, że potem odbiorca nie może oddzielić danego występu od jego wykonawcy, nieważne ile ról zagrałby później. Jest to z jednej strony spora nobilitacja dla zawodowego aktora lub aktorki, ale z drugiej strony nie daje widzowi pełnej satysfakcji z innej kreacji danej osoby. Zatem jest to miecz obosieczny.

Portal BuzzFeed zapytał swoich użytkowników o takie aktorskie występy w filmach, które sprawiły, że fani nie mogli potem patrzeć na inny występ gwiazdy, oddzielając go od kreacji, która mocno na nich wpłynęła. Tak powstała lista, która dotyczy ról czarnych charakterów, które zalały zestawienie. Możecie sprawdzić ją w naszej galerii.

Role aktorskie, których widzowie nie mogą oddzielić od aktorów