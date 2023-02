Aktorzy, którzy nie dają rozebrać się na ekranie. Powody są różne: dziadkowie, religia i rozmiar penisa

Fot. Materiały prasowe

BuzzFeed przygotował zestawienie aktorów, którzy nie zgodzili się na sceny nagości lub seksu. Artyści odmawiali z różnych powodów. Megan Fox myślała na przykład o swojej rodzinie. Penn Badgley poprosił o mniej zbliżeń w 4. sezonie You z szacunku dla swojego małżeństwa, a Samuel L. Jackson nie był pewien, czy jego przyrodzenie jest na tyle duże, by wypełnić potężną aurę, którą wokół siebie roztacza. Zapoznajcie się ze szczegółami i dajcie znać, czy to zestawienie Was zaskoczyło. A może macie swoje propozycje? Czekamy na komentarze.

Aktorzy, którzy nie dają rozebrać się na ekranie – dlaczego?

Nie tylko Megan Fox, Penn Badgley i Samuel L. Jackson postawili taką granicę. W zestawieniu znaleźli się: Rebel Wilson i Anna Kendrick, znane z serii Pitch Perfect, Blake Lively, gwiazda Plotkary, a także Keira Knightley, którą możecie kojarzyć z Piratów z Karaibów oraz Dumy i Uprzedzenia. Na liście pojawiła się też Julia Roberts – artystka bierze udział w scenach seksu, ale muszą być one bardzo stonowane.