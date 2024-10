Kim jest Nieznajomy z Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy? Jedna z teorii potwierdzona

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Amazon Prime Video

Reklama

W 1. sezonie w serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy zadebiutowała postać Nieznajomego, w którego wciela się Daniel Weyman. Postać spadła z gwiazd i poszukiwała innej konstelacji, nie pamiętając nic z poprzedniego życia. Z czasem bohater Weymana przybrał przezwisko Nieznajomego, ale w dalszym ciągu poszukiwał swojego imienia. Na przestrzeni 1. sezonu dowiedział się, że może być Sauronem, ale wcale w to nie wierzył. Zamierzał iść szlakiem konstelacji gwiazd i odnaleźć różdżkę, co w jego mniemaniu pomogłoby mu w odzyskaniu pamięci.

Jedną z najpopularniejszych teorii w 1. sezonie była ta, która mówiła, że Nieznajomy to w rzeczywistości Gandalf, którego w filmach Petera Jacksona grał Ian McKellen. Było ku temu wiele poszlak - poza podobnym wyglądem, sposobem mowy i poruszaniem, Nieznajomy powtarzał niektóre teksty znane Gandalfowi - na przykład ten o zapachu. Sama relacja z Harfootkami też jest bliźniaczo podobna do sympatii, którą Szary Czarodziej darzył hobbitów.

Kim jest Nieznajomy?

W 2. sezonie poszlak pojawiło się jeszcze więcej, głównie za sprawą Toma Bombadila, który w rozmowach z Nieznajomym wypowiadał te same słowa, które potem Gandalf miał powiedzieć. W ostatnim odcinku Nieznajomy odnalazł różdżkę, która do złudzenia przypominała tą Gandalfa, a Stoorowie, inny szczep podobny do Harfootów, ale prowadzący osadnicze życie, nazywali go "Grand Elf", czyli Wielki Elf. W wymowie nazwa ta brzmi bardzo podobnie do Gandalfa.

W jednej z ostatnich scen 2. sezonu Nieznajomy wraca do Toma Bombadila i konfrontuje się z nim odnośnie testu, który przeszedł. Okazuje się, że Bombadil wystawił Nieznajomego na próbę - mógł wybrać przeznaczenie i władzę lub przyjaźń. Mimo nacisków Toma, Nieznajomy zamiast szukać laski postanowił uratować swoje przyjaciółki. Mimo tego wyboru - laskę udało mu się odnaleźć. To był, zdaniem Bombadila, dowód na to, że to laska wybiera czarodzieja, a nie na odwrót. Wówczas poznaliśmy imię Nieznajomego, które jest zgodne z najpopularniejszą teorią, czyli Daniel Weyman wciela się w poczciwego Gandalfa.

fot. Prime Video

Co sądzicie o tym rozwiązaniu wątku? Cieszycie się, że Nieznajomy okazał się Gandalfem? A może mieliście nadzieję, że będzie kimś innym?