Legendarny Alex Ross napisze swoją pierwszą powieść graficzną. Grafiki są obłędne

Alex Ross/Marvel/Abrams ComicArts

Jak donosi serwis comicbook.com, Alex Ross, uznawany za jednego z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszego rysownika branży komiksowej wszech czasów, napisze pierwszy w swojej karierze scenariusz. Powieść graficzna o tytule Fantastic Four: Full Circle ma zadebiutować na amerykańskim rynku 3 sierpnia przyszłego roku. Artysta będzie również odpowiadał za warstwę graficzną tej opowieści.

Ross jest prawdziwą legendą świata superbohaterów i złoczyńców. Jego prace z takich tomów jak Marvels, Sprawiedliwość czy Kingdom Come zapisały się złotymi zgłoskami w historii medium komiksowego. W ostatnim czasie rysownik tworzył przede wszystkim okładki do przeróżnych serii, m.in. do Iron Mana ze scenariuszem Christophera Cantwella.

Fantastic Four: Full Circle ma być reinterpretacją klasycznych historii Stana Lee i Jacka Kirby'ego z lat 60. XX wieku. W opowieści tej Pierwsza Rodzina Marvela wyruszy w podróż po Strefie Negatywnej tuż po tym, gdy pasożyty z innych wymiarów zaatakują słynny budynek Baxtera.

Tak prezentują się pierwsze grafiki:

Fantastic Four: Full Circle - materiały promocyjne

Co ciekawe, powieść graficzna Rossa ma być pierwszą odsłoną serii MarvelArts, którą komiksowy oddział Domu Pomysłów będzie tworzył do spółki z firmą Abrams ComicArts.