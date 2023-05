Alien vs. Predator - Disney ukrywa gotowe anime? Nowe doniesienie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Pojawiło się doniesienie, że Disney jest w posiadaniu anime Alien vs. Predator. Co wiemy?

Jak donosi IGN, Joshua Izzo, były dyrektor ds. Licencji w studiach 20th Century, twierdzi że Fox ukończyło już 10 odcinków anime Alien vs. Predator, które są gotowe do wydania. Mimo to wiemy, że Disney wciąż ich nie opublikował. Choć Izzo nie wie, dlaczego, to zdradził kilka ciekawych szczegółów na temat projektu.

Według niego historię do serialu animowanego napisał Eric Calderon, który pracował nad Afro Samurai: Resurrection. Choć Izzo nie ujawnił żadnych szczegółów na temat fabuły, to jego zdaniem akcja miałyby być osadzona po Obcy kontra Predator i Obcy: Przebudzenie.

Izzo nie chciał zdradzić, kto miałby wyreżyserować projekt. Poprzednie plotki sugerują jednak, że będzie to Shinji Aramaki, znany z Halo Legends, Harlock: Space Pirate i Blade Runner: Black Lotus.

Jeśli to prawda, to nie wiadomo, dlaczego Disney chciałby zaczekać z premierą anime Alien vs. Predator. Jeśli anime jednak zadebiutuje, to prawdopodobnie na Disney+ albo Hulu.

Zobacz także:

Zestawienie największych hitów filmowych ostatnich lat dostępnych na polskich platformach VOD