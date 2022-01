Alien - znane w Hollywood studio od efektów specjalnych zajmie się serialem?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Podczas Disney Investor Day w 2020 roku zapowiedziano oficjalnie powstanie serialu Alien, bazujący na kultowym cyklu filmów wyreżyserowanych przez Ridleya Scotta. Jednak to nie on będzie odpowiadał za stworzenie scenariusza. Ta rola została powierzona Noah Hawley’owi, twórcy takich seriali jak Legion czy Fargo.

Niestety, nie zdradzono ani potencjalnej obsady, ani tym bardziej orientacyjnej daty premiery i do dziś nie znamy zbyt wielu szczegółów. Od tamtej pory wiadomo było jedynie, że akcja zostanie osadzona na Ziemi, co sugerowałoby niewielką potrzebę tworzenia efektów specjalnych. Według Avpgalaxy.net, nagrodzone Oscarem studio Weta ma zająć się efektami specjalnymi i ożywianiem Obcych na ekranie. WetaFX to jedna z bardziej renomowanych firm zajmujących się efektami specjalnymi - pracowano wcześniej nad trylogią Władcy pierścieni, Avatarem Jamesa Camerona i wieloma produkcjami z Kinowego Uniwersum Marvela (Avengers lub Strażnicy Galaktyki Vol. 2). Warto też przypomnieć, że pracowali nad efektami do filmu Prometeusz z 2012 roku.

Według plotek, produkcja ma rozpocząć się w marcu.

materiały prasowe

