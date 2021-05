CBS podejmuje decyzję. Dwa seriale skasowane, dwie komedie przedłużone

fot. materiały prasowe

CBS jest zadowolone z dwóch nowych seriali komediowych, więc B Positive oraz United States of Al dostały zamówienie na 2. sezon. Obie produkcje pochodzą od Chucka Lorre'a, twórcy Teorii wielkiego podrywu. Warto zaznaczyć, że oba seriale nie biły rekordów w wynikach oglądalności, ale nazwisko twórcy przyciągnęło solidną grupę widzów i dlatego też telewizja CBS jest usatysfakcjonowana. Fani mogą być zadowoleni.

Tego samego nie mogą powiedzieć wielbiciele seriali All Rise oraz The Unicorn. Oba zostały skasowane, więc wyemitowane drugie sezony są zarazem ostatnie. W przypadku pierwszego spekuluje się, że wpływ miały zakulisowe problemy, bo twórca i showrunner Greg Spottiswood odszedł przed końcem sezonu. W przypadku The Unicorn sprawa jest prosta - ten serial miał najniższą oglądalność ze wszystkich w telewizji CBS.

Więcej decyzji poznamy już niebawem, ponieważ zaczyna się okres tak zwanych upfrontów, gdy stacje szykują ramówki na jesień, więc amerykańskie telewizje będą zamawiać nowości, przedłużać hity i kasować znane seriale.